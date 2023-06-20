Kemikleri zırh gibi güçlendiren tarif! Horhor kebabı nasıl yapılır?

Enginar yaz boyu tüketilmesi gereken besinler sıralamasında yer alır. İçeriğinde yüksek oranda protein barındıran enginar, zırh gibi kemiklerin kaynağıdır. Enginardan yapılan horhor kebabı ise bu faydayı anında sağlar. Kemik, kas ve romatizmal hastalıkları olanların mutlaka tüketmesi gereken bu tarifi evde yapmanın püf noktalarını sizler için derledik.

Masterchef All Star'da bile geçen enginarlı horhor kebabıyla en ağır misafirlerinizi karşılayabilirsiniz. İşte evde enginar yapmanın püf noktaları...

HORHOR KEBABI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adet enginar

50 gram kaşar peynir

50 gram arpacık soğan

Yarım patates

Yarım havuç

250 gram dana kuşbaşı

Bir tatlı kaşığı un

Bir yemek kaşığı bezelye

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI

Enginarları temizleyip tabak haline getirin.

Kaynatıp hafifi yumuşadıktan sonra sudan alın.

Arından bir tencereye zeytinyağını koyup arpacık soğanları kesip kavurun.

Başka bir tencerede kırmızı eti kaynatıp suyunu boşaltın.

Arpacık soğanların üzerine koyun.

İçine bu kez unu limon suyunu ve baharatları ilave edin.

Bezelye ve havuç patatesleri küp küp kesip koyun.

Son olarak karışımın altını kapatıp ocaktan alın.

Enginarın içini doldurup üzerine kaşar dökün.

Bir tepsiye dizin. İçine su ilave edip suya da biraz limon suyu ekleyip fırına verin.

20 dakika sonra çıkartıp sunum yapın.

Afiyet şifa olsun...