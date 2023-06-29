Tüm kavurma tariflerini unutun! Osmanlı mutfağının en sevilen lezzeti

Et kavurma Kurban Bayramı'ndan ziyade aslında Anadolu topraklarının Türklerin en eski lezzetidir. Ancak zamanla farklı denemeler yapılarak kavurmanın en özgün lezzeti kayboldu. Çoğu ustanın bile bilmediği kavurma tarifini sizler için tarihin tozlu sayfalarından çıkardık. Bildiğiniz tüm et kavurma tariflerini unutun. Bu tarif sayesinde konu komşuya akrabaya eşe dosta hava atabilirsiniz.

Etin en lezzeti olduğu bu tarif sayesinde aynı zamanda etin verdiği protein ve kalsiyum vitamin mineral değerleri de yüksek oranda elde etmiş olursunuz.

EN ORİJİNAL ET KAVURMA TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı et

Tuz

Karabiber

Kimyon

YAPILIŞI

Eti kuşbaşı kestikten sonra üzerine 2 su bardağı su ilave edin ve ağzını kapatın.

Kaynayan et suyunu çekerken içine tuz ilave edin.

Eti sık sık karıştırın.

Ardından karıştırdığınız etin üzerine kimyon ve karabiber dökün.

Suyu çekilen etten yağ erir.

Bu sayede et kendi yağında kavrulur.

Yağlar tam eridikten sonra ocaktan alın ve üzerine kekik dökerek servis edin.

Afiyet şifa olsun...