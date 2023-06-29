Tüm kavurma tariflerini unutun! Osmanlı mutfağının en sevilen lezzeti

Kurban Bayramı'nda en sevilen lezzetlerinden biri olan kavurma tarifini meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz. Etin tadını artıran bu tarif sayesinde konu komşuya da hava atabilirsiniz. Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kavurma tarifini sizler için derledik.

Tüm kavurma tariflerini unutun! Osmanlı mutfağının en sevilen lezzeti
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Et kavurma Kurban Bayramı'ndan ziyade aslında Anadolu topraklarının Türklerin en eski lezzetidir. Ancak zamanla farklı denemeler yapılarak kavurmanın en özgün lezzeti kayboldu. Çoğu ustanın bile bilmediği kavurma tarifini sizler için tarihin tozlu sayfalarından çıkardık. Bildiğiniz tüm et kavurma tariflerini unutun. Bu tarif sayesinde konu komşuya akrabaya eşe dosta hava atabilirsiniz. 

Orijinal kavurma nasıl yapılır

Etin en lezzeti olduğu bu tarif sayesinde aynı zamanda etin verdiği protein ve kalsiyum vitamin  mineral değerleri de yüksek oranda elde etmiş olursunuz. 

Orijinal kavurma nasıl yapılır

EN ORİJİNAL ET KAVURMA TARİFİ 

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı et

Tuz

Karabiber

Kimyon

Orijinal kavurma nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Eti kuşbaşı kestikten sonra üzerine 2 su bardağı su ilave edin ve ağzını kapatın. 

Kaynayan et suyunu çekerken içine tuz ilave edin. 

Eti sık sık karıştırın.

Ardından karıştırdığınız etin üzerine kimyon ve karabiber dökün. 

Suyu çekilen etten yağ erir. 

Bu sayede et kendi yağında kavrulur. 

Yağlar tam eridikten sonra ocaktan alın ve üzerine kekik dökerek servis edin. 

Afiyet şifa olsun...

Taze kesilmiş et nasıl saklanır? Kurban eti kaç saat sonra tüketilmeli?Taze kesilmiş et nasıl saklanır? Kurban eti kaç saat sonra tüketilmeli?Pratik Bilgiler
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