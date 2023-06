Taze kesilmiş et nasıl saklanır? Kurban eti kaç saat sonra tüketilmeli?

Herkesin heyecanla beklediği Kurban Bayramında kesilecek etler konusunda uzmanlar ardı sıra açıklamalarda bulundu. Taze etin saklanması ve aynı zamanda tüketilmesi hakkında yapılan açıklamalar ise şaşırttı. Uzmanlar özellikle taze etin saklanması konusunda yaptıkları açıklamada bakteri ve virüsler dikkat çekti. Özellikle taze etin saklanmasının koşullarının altını çizen uzman görüşlerini sizler için derledik.

KURBAN ETİ KAÇ SAAT SONRA TÜKETİLMELİ?

Yüzyıllardır yapılan taze et kesilince pişirilmeli algısına ters bir açıklama yapan uzmanlar bakteri konusunda uyardı. Taze kesilmiş etin.

2 ya da 24 saat aralığında dinlendirilmesi gerektiğini belirtildi. Kesilir kesilmez ette halen hayvanın vücudunda yaşayan bakterilerin aktif olduğunu vurgulayan uzmanlar bunun ağzı yoluyla vücuda girmesi sonucu ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini de belirtti.

Taze kesilmiş et, aynı zamanda içeriğinde halen sıcak kan mevcuttur. Bu da et kaynatılırken ya da pişirilirken de pişirilirken de içerisine siner. Sıcak kan halen içerisinde hayvan yağı ya da virüsü barındırabilir. Bu yüzden yeniden tüketilmesi sakıncalı sayılır. Et ne kadar uzun dinlendirilirse o kadar faydalı olur.

TAZE KESİLMİŞ ET NASIL SAKLANIR?

E te dinlendirildikten sonra güneş görmeyen bir yerde bir gün boyunca kutularda bekletilmeli.

Ancak bu yere herhangi bir hayvanın yaklaşmaması gerekir.

Ardından et formuna göre parçalanarak kullanım alanına göre ayırt edilir.

Bu sırada kesilen etlerdeki kaslar gevşemiş olduğundan sinirler ortaya çıkar. Bu sinir kısımları alınmalıdır.

Bir gece boyunca temiz bir ortamda bekletilen ve ertesi gün sinirleri temizlenen kırmızı et poşetlere konularak dondurucuya koyulmalı.

En az burada da bir gün bekletilip ardından tüketilmeli.