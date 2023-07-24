Kabızlığı bitiren lezzet! Kırmızı erikten reçel nasıl yapılır?

Sindirim sistemini baştan sonra yenileyen kırmızı erik, özellikle bağışıklık sistemini çalıştırarak kabızlığı önler. Kronik kabızlığı olanların bile rahatlıkla tüketebileceği kırmızı erikten yapılan reçel bu hastalık için tam bir şifa kaynağıdır. Uzmanlar kırmızı eriğin en güzel tüketilmesi gereken zamanın sabahları olduğunun altını çizdi.

Sabah tüketilen kırmızı erik adeta kilo vereye de yardımcı olur. Gün boyu metabolizmanın hareket etmesini sağlar. Gelin beraber her derde deva kırmızı erikten yapılan reçel tarifine beraber bakalım.

KIRMIZI ERİKTEN REÇEL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram kırmızı erik

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu

2 tane karanfil

YAPILIŞI

Erikleri iyice yıkayın. Bir tencerenin içine dilimleyerek koyun.

Üzerine 3 su bardağı suyu doldurun.

Ardından şekeri koyup bekletin.

Bu sırada ortaya çıkan erik kabuklarını toplayın.

Kabuklarını güneşte kurutup çay formunda tüketebilirsiniz.

Suyunu saldıktan sonra ocağı açın ve kaynamaya bırakın.

Akabinde karanfilleri ekleyin.

Kaynadıktan karıştırın.

Katılaşan kıvama sahip olan eriğin altını kapattın.

Soğuduktan sonra temiz cam kavanozlara koyun.

Afiyet şifa olsun...