Kabızlığı bitiren lezzet! Kırmızı erikten reçel nasıl yapılır?

En sık yaşanan sindirim sorunlarından biri olan kabızlığı ortadan kaldıran kırmızı eriği kahvaltıda tüketin. Uzmanlar güne başlarken tüketilen kırmızı eriğin kabızlığa faydası için reçel alternatifini önerir. Peki kırmızı erikten reçel nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Kabızlığı bitiren lezzet! Kırmızı erikten reçel nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Sindirim sistemini baştan sonra yenileyen kırmızı erik, özellikle bağışıklık sistemini çalıştırarak kabızlığı önler. Kronik kabızlığı olanların bile rahatlıkla tüketebileceği kırmızı erikten yapılan reçel bu hastalık için tam bir şifa kaynağıdır. Uzmanlar kırmızı eriğin en güzel tüketilmesi gereken zamanın sabahları olduğunun altını çizdi.

Sabah tüketilen kırmızı erik adeta kilo vereye de yardımcı olur. Gün boyu metabolizmanın hareket etmesini sağlar. Gelin beraber her derde deva kırmızı erikten yapılan reçel tarifine beraber bakalım.

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Kabızlığı bitiren lezzet

KIRMIZI ERİKTEN REÇEL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram kırmızı erik

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu

2 tane karanfil

Kırmızı erikten reçel nasıl yapılır

YAPILIŞI

Erikleri iyice yıkayın. Bir tencerenin içine dilimleyerek koyun.

Üzerine 3 su bardağı suyu doldurun.

Ardından şekeri koyup bekletin.

Kırmızı erikten reçel nasıl yapılır

Bu sırada ortaya çıkan erik kabuklarını toplayın.

Kabuklarını güneşte kurutup çay formunda tüketebilirsiniz.

Suyunu saldıktan sonra ocağı açın ve kaynamaya bırakın.

Akabinde karanfilleri ekleyin.

Kırmızı erikten reçel nasıl yapılır

Kaynadıktan karıştırın.

Katılaşan kıvama sahip olan eriğin altını kapattın.

Soğuduktan sonra temiz cam kavanozlara koyun.

Afiyet şifa olsun...

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