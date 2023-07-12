Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan lezzet! Domates reçeli nasıl yapılır?

Domates içeriğinde en yüksek likopen bulunan besin olduğundan bağışıklığı sisteminin şifa deposudur. Domatesi reçel formunda denemek isteyenler için akıllarda çıkmayacak bir tarif keşfettik. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de hastalıklara karşı korur. Domates reçeli çok sık bilinen bir lezzet değildir. Ancak son yıllarda reçel formundaki değişimler her besinin her formda tüketimine neden oldu. Domates reçeli de bunlardan biri oldu.

PEKİ DOMATES REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım çeri domates

Yarım su bardağı su

Yarım kilo toz şeker

3 karanfil

Bir adet limonun suyu

YAPILIŞI

Domatesleri bir kaba koyun ve üzerine sıcak su dökün.

1 saat sonra domates kabuklarını kesin.

Kabuklar yumuşayınca daha kolay çıkar.

Ardından domatesleri ufak ufak kesin.

Bir tencereye domatesleri koyun.

Üzerine limon suyunu ve şekerleri ilave edip blendırdan geçirin.

Akabinde karanfilleri koyup karıştırmaya devam edin.

Ateş kısıkta olsun.

Lapa olan karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Cam ve temiz kavanozlara koyun.

Ertesi gün sıcak ekmeğin üzerine sürerek tüketin.

Afiyet şifa olsun...