Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan lezzet! Domates reçeli nasıl yapılır?

Yaz kış her zaman hastalıklara karşı bağışıklık sistemimiz güçlü olmalı. Bu yüzden likopen ve antioksidan bakımından zengin olan domatesi her türlü tüketmek gerekir. Sabah kahvaltılarında reçel formunda denemenizi tavsiye ederiz. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren domates reçeli nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan lezzet! Domates reçeli nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Domates içeriğinde en yüksek likopen bulunan besin olduğundan bağışıklığı sisteminin şifa deposudur. Domatesi reçel formunda denemek isteyenler için akıllarda çıkmayacak bir tarif keşfettik. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de hastalıklara karşı korur. Domates reçeli çok sık bilinen bir lezzet değildir. Ancak son yıllarda reçel formundaki değişimler her besinin her formda tüketimine neden oldu. Domates reçeli de bunlardan biri oldu.

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Domates reçeli nasıl yapılır

PEKİ DOMATES REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım çeri domates

Yarım su bardağı su

Yarım kilo toz şeker

3 karanfil

Bir adet limonun suyu

Domates reçeli nasıl yapılır

YAPILIŞI

Domatesleri bir kaba koyun ve üzerine sıcak su dökün.

1 saat sonra domates kabuklarını kesin.

Kabuklar yumuşayınca daha kolay çıkar.

Ardından domatesleri ufak ufak kesin.

Bir tencereye domatesleri koyun.

Bağışıklık sistemini güçlendiren lezzet

Üzerine limon suyunu ve şekerleri ilave edip blendırdan geçirin.

Akabinde karanfilleri koyup karıştırmaya devam edin.

Ateş kısıkta olsun.

Lapa olan karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Cam ve temiz kavanozlara koyun.

Ertesi gün sıcak ekmeğin üzerine sürerek tüketin.

Afiyet şifa olsun...

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