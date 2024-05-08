PKK'ya bir darbe daha
PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordine içerisinde PKK/KCK ve PYD/ YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen bir şüpheli şahsa Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan. PKK/KCK-PYD/YPG Terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya sitelerinde terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren övücü/sahiplenici mahiyette paylaşımlar yapan ve Balıkesir'de ikamet ettiği tespit edilen 4 şüpheli şahsa 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan, bugün sabah 06.30 sularında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca adreslerde yapılan arama çalışmalarında Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı