CHP "yumuşama" şartını genişletti! Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksedağ'ın siyasi rehine olduğunu söyledi

CHP, taviz taleplerine bir yenisini daha ekledi. CHP tarafından siyasette "yumuşama" sürecine getirilen Can Atalay ve Osman Kavala'ya tahliye şartına terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dahil edildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, siyasi rehine. Bu dava, siyasi bir intikam davası. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve siyasetçiler, Kürt meselesinin siyasi rehinesi olarak cezaevindedirler." dedi.

"KAVALA DA BİZİM CANIMIZ DEMİRTAŞ DA"

Sezgin Tanrıkulu’nun, Meclis kürsüsünden sarf ettiği bu sözler PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’ye de pas oldu. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, adı geçen şahısların cezaevindeki terör hükümlülerinden ayrı tutulmamasını istedi.

Meral Danış Beştaş, "Hukuksuzluk nerede varsa hep birlikte karşısında olalım. Osman Kavala da bizim canımız, Can Atalay da ama Demirtaş ve Yüksekdağ da Sebahat ve Gülten Abla da... Hiçbirini ayırmayalım." dedi.