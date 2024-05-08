CHP'de "liyakatsiz" başlangıç! Belediyelere eş, dost ve akraba yerleştirildi

Yerel seçimlerde 420 belediye kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye bünyesine ve iştirak şirketlere "eş-dost-akraba" kontenjanı tartışmaları başladı.

Birçok CHP'li il-ilçe-belde belediyesinde belediye başkanının eşine, yeğenine, dostuna belediyeden kadro ve maaş bağlandı.

En dikkat çeken örnek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, Kentsel dönüşüm, imar ve inşaat işlerinden sorumlu iştirak şirket olan BURKENT’e yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

Belediye Başkanı Bozbey'e konu sorulduğunda ise “Yeğenim güvendiğim biri bu gençler hiç mi çalışmayacak” şeklinde yanıt verdi.

Aynı şekilde CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekilliğine, baldızı Sezen Uğurlu ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirildi.

İstanbul'da da birçok belediyede eş dost akraba atamalarının yapıldığı görüldü. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Adıgüzel Kadıköy Belediyesi'nde müdür oldu. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Kaya'nın yeğeni Gizem Kaya da Büyükşehir'de “Çocuk Gelişimi Uzmanı” kadrosu verildi. Dilek İmamoğlu'nun Kuzeni Ufuk İnan ise Avcılar Belediyesi 1. Başkan Vekili yapıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı CHP'li Selahattin Ekicioğlu da Belediye Başkan Yardımcılıklarına kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise TBMM'deki Danışmanı Ali İlhan'ı, Çankaya Belediyesinin Belde A.Ş İştirakine Yönetim Kurulu Üyesi olarak yerleştirdi. Ağbaba'nın akrabası Emre Caner'e de Çankaya Belediyesi’ne kadro verildi.