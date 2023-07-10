D vitamini eksikliğini bitiren lezzet! Korelilerin her sabah yediği yumurta sarma tarifi

Güney Korelilerin kahvaltıdan başlayan sağlıklı beslenmeye önem verir. Hastalıkların en az olduğu ülkelerden biri olan Koreliler D vitamini eksikliğini bitiren mucize lezzeti yüzyıl önce keşfetti. Tam bir D vitamini deposu olan yumurta sarması nasıl yapılır?

D vitamini eksikliğini bitiren lezzet! Korelilerin her sabah yediği yumurta sarma tarifi
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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D vitamini eksikliği en çok Korelilerde görülür. Çünkü güneşi görme oranları oldukça düşüktür. Bu yüzden kahvaltıda D vitamini eksikliğini bitiren lezzetler seçerler. Bunlardan biri de yumurta sarmasıdır. Yumurta sarması içeriğinde yüksek oranda D vitamini barındırır. Özellikle sarı kısmında yüksek oranda bulunur.  Bu yüzden Canan Karatay'da yumurta tüketilmesini tavsiye eder. 

Yumurta kas ve kemik gelişiminden ziyade organların işlevselliğini artırır. Yumurta sarması içinde hem D vitamini bulundurur hem de diğer malzemeler sayesinde yüksek oranda folik asitte vardır. 

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Korelilerin yumurta sarması nasıl yapılır?

KORELİLERİN YUMURTA SARMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvıyağ

Bir adet kırmızı biber

Bir adet yeşil biber

Bir dal yeşil soğan

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı süt

Karabiber, tuz, kimyon, toz biber

Korelilerin yumurta sarması nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Bir tavanın içine sıvıyağını dökün ateşi kısın. 

Bir kapta yumurtaları iyice çırpın. 

Üzerlerine sütü ilave edin. 

Ardından sarımsağı rendeleyin. 

Biberleri ve soğanı ince ince kesip ekleyin. 

Korelilerin yumurta sarması nasıl yapılır?

Baharatları da ilave ettikten sonra bir kez blendırdan geçirin.

Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra kızgın tavaya kepçe yardımıyla ince bir tabaka dökün.

Ardından kapak yardımıyla diğer tarafını pişirin ve tavadan büyük bir tabağa atın.

Kalanı da pişirdikten sonra yuvarlattığınız ruloyu dilim dilim kesin. 

Afiyet şifa olsun...

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