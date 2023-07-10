Başak Dizer eşi KıvançTatlıtuğ'dan daha zenginmiş! Başak Dizer' kimdir ve mesleği nedir?

Geçtiğimiz sene ilk çocuklarını kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, çifti bebek bezi reklamında oynadı. Dev marka ile anlaşma yapan çift oğulları Kurt Efe'yi kamera karşısına çıkarmadı. Çiftin bu reklam anlaşmasında yüksek bir meblağ aldığı iddia edildi. Ancak çiftten Başak Dizer merak konusu oldu. Gözlerden uzakta bir evlilik sürdüren Başak Dizer'in özel hayatı ve nasıl ünlü olduğunu sizler için araştırdık.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN EŞİ BAŞAK DİZER KİMDİR?

13 Nisan 1977 yılında İstanbul'da doğan Başak Dizer 45 yaşında ilk çocuğunu kucağına aldı. Kariyerine Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra başladı.

Eğitiminin devamı için Başak Dizer Milano'da Istituto Moda di Burgo'da gitti. Ardından İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı.

Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve tasarımcı olarak çalıştı.

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu.

2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular. Başarısına başarı katan başak Dizer Aşk-ı Memnu çekimleri sırasında Kıvanç Tatlıtuğ ile tanıştı. Çift 2016 yılında evlendi. 2022 yılında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Başak Dizerin aylık kazancı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha fazla olduğu iddia edildi. Hem özel tasarımcı ve moda danışmanlığı yapan Dizer aynı zamanda uluslararası olan ROOM'un sahibidir.