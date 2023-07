Ünlü oyuncu Can Yaman yurt dışı kazancıyla dudak uçuklattı! Can Yaman nasıl ünlü oldu?

Can Yaman en büyük çıkışını Demet Özdemir ile oynadığı Erkenci Kuş dizisinde yakalamıştı. Yaman buradan sonra gözünü yurt dışına dikti. İtalya’ya giden Can Yaman 2019 yılında oraya yerleşti. Can Yaman’ın İtalya’daki projelerden teklif almasıyla Türkiye defterini kapattı. Geçtiğimi günlerde ise Can Yaman’ın İtalya’da kazandığı ücret ortaya çıktı.

Can Yaman, Orta Doğu’dan çok Avrupa’da kitle elde etmesi üzerine ülkeyi terk etmesi tepkilere neden olmuştu. Ancak tüm bunlara rağmen Can Yaman yurt dışından gelmedi. İddialara göre Can Yaman orada nişanlandı.

CAN YAMAN’IN İTALYA’DA AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

İtalya projelerinde yer almaya başlayan Can Yaman oynadığı diziden aylık olarak kazandığı ücret 200 bin euro olduğu iddia edildi. Yaklaşık 5.743.070,00 Türk Lirası yapan 200 bin euro’dan sokak hayvanlarına yatırım yapacağı da bir diğer iddia arasında yer aldı.

PEKİ CAN YAMAN NASIL ÜNLÜ OLDU?

8 Kasım 1989’da İstanbul’da dünyaya geldi. Can Yaman ailesinin tek çocuğudur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmenidir.

İtalyan lisesine giden ve eğitimine orada başlayan Can Yaman ardından Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun oldu.

1 yıl zorunlu staj için PriceWaterhouseCoopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir avukatlık firmasında altı aya kadar avukatlık yaptı.

Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın öz yeğenidir. Ancak tüm bu avukatlık kariyeri içinde oyunculuğa merak saran Can Yaman, Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk dersleri aldı.

Ardından ilk televizyon deneyimiyle 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Sinem Kobal ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yaptı.

Sırayla İnadına Aşk, Dolunay, Erkenci Kuş, Bay Yanlış dizilerinde yer aldı. Adını ise Erkenci Kuş dizisiyle duyurdu. Dikkatleri çektikten sonra İtalya’ya gitti.

Orada da Sandokan adlı bir dizi de yer aldı. Ana dili gibi İngilizce ve İtalyanca bilen Can Yaman ortama uyum sağlamakta zorlanmadı. En son El Turco adlı dizide Hasan Balaban karakterini oynayacak.