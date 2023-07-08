Şarkıcı Işın Karaca'ya ne oldu? Kel halini paylaşan Işın Karaca nasıl ünlü oldu?

Işın Karaca, sosyal medya hesabından "Kanser Değilim" notuyla paylaştığı fotoğrafının altına yıllardır yaşadığı hastalığı ilk kez anlattı. Kaşının, saçının kirpiğinin olmadığı fotoğrafı görenler korktu. Işın Karaca, yaşadığın hastalığın adının saç kıran olduğunu ve vücudundaki tüm tüylerin dökülmesine neden olduğunu belirtti.

Işın Karaca hastalığın bölge bölge dökülmeye neden olduğundan saçlarını sıfıra vurdurduğu ve peruk taktığını yazdı. Yaşadığı hastalıkla tek başına idare eden Işın Karaca hayranlarını derinden üzdü.

IŞIN KARACA'NIN YAŞADIĞI SAÇ KIRAN NEDEN OLUR?

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen saç dökülmesi bölgesel medyana gelir. Hücresel deformasyon nedeniyle bir bölgedeki saç köklerinin tamamı boşalır. Stres ve hormon bozukluğuna bağlı hücrelerin deformasyonuyla medyana gelir.

IŞIN KARACA KİMDİR VE NASIL ÜNLÜ OLDU?

Gerçek adı Işın Funda Büyükkaraca olan Işın Karaca 7 Mart 1973'te Londra'da doğdu. Kıbrıs asıllı olan Işın Karaca Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocuklarıdır.

Öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda tiyatro okudu. 1999'da kurulan "Panic Attack" adlı bir gruba solistlik yaptı.

Işın Karaca ilk Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yaparak adını duyurdu. Daha sonra Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başladı.

Güçlü ses aralığı sayesinde seslendirmeler animasyon projelerde şarkılar üretti. 19 yaşında ilk evliliğini Soner Kıvanç ile yaptı ve bu evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu oldu. Daha sonra boşandı Sedat Doğan ile evlendi bu evlilikten de Mia adında bir kızı oldu.