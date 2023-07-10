155 yıllık Kızılay tarihinde bir ilk! Yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir ve kaç yaşındadır?

12 Mayıs 2023'te Kerem Kınık'ın istifası üzerine tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Başkanı görevini üstlenmişti. Önceki gün ise tüm yurt genelinde yapılan oylamalarla Fatma Meriç Yılmaz Türk Kızılay'ın resmi başkanı oldu. Duyurulan bu resmi haber sonrası Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. 155 yıllık Kızılay tarihinde ilk kez başkanlık koltuğuna bir kadın geçti.

PEKİ YENİ KIZILAY BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Fatma Meriç Yılmaz 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden oldu. 2000-2003 yılları arasında tıp uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı.

Akabinde Fatma Meriç Yılmaz, 2003-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başasistan olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına 2011 yılında Doçent olarak atandı. Fatma Meriç Yılmaz, burada da 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük ünvanı aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana bilim Dalında Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. Yılmaz, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyesidir.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda tıp alanında makale yayınladı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Fatma Meriç Yılmaz, evlidir ve 3 çocuğu var.

Fatma Meriç Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından bu yana Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmekteydi.