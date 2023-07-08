Görme yetisini 2 katına çıkarıyor! İşte Hintlilerin havuç helvası tarifi

Göz sağlığında en önemli vitaminlerden biri A vitaminidir. Havuçta da yüksek oranda A vitamini bulunur. İçeriğindeki zengin mineraller sayesinde hızla görme yetisini artıran havucun sık sık tüketilmesini gerekir. Göz içindeki vitamin değerlerini artırarak tansiyon ve sıvı kaybını engeller. Havucu farklı bir formda tüketmek isteyenler için ise Hintlilerin çok sevdiği havuç helvası tarifini sizler için araştırdık.

Havuç helvasının içine birden fazla vitamin değeri yüksek besin bulunur. Örneğin ana malzemesi olan kakule ve safran adeta lezzeti iki katına çıkarır.

HİNTİLERİN HAVUÇ HELVASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adet kakule

2 adet karanfil

Muskat tozu

200 g havuç

15 g tereyağı

Tuz

300 ml süt

Bir çay kaşığı safran

60 gram esmer şeker

Yarım su bardağı üzüm

10 gram süt tozu

5 tane kaju

YAPILIŞI

Bir tavanın içine tereyağını koyup kısık ateşte eritin.

Havuçları dilimlere ayırıp mutfak robotunda püre haline getirin.

Ardından tereyağının üzerine atıp ardından safran, kakule ve karanfilleri de ekleyin.

Bir de kez tavadayken blendırdan geçirin.

Sonra üzümü parçalayıp ilave edin.

Şeker ve süt tozunu eklerken sütü de ilave edip lapa haline gelen karışımı hiç durmadan karıştırın.

Muksat tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin.

Ortalama 30 dakika sonra ocaktan alın.

Servis sırasında kaju kırıp üzerine koyabilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...