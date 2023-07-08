Görme yetisini 2 katına çıkarıyor! İşte Hintlilerin havuç helvası tarifi
Vitamin eksikliğine bağlı azalan görme yetisini doğal yollarla yeniden artırmak mümkün. Görme yetisini en az 2 katına çıkaran ve Hintlilerin en meşhur havuç helvasını sizler için araştırdık. İşte havuç helvası tarifi...
Göz sağlığında en önemli vitaminlerden biri A vitaminidir. Havuçta da yüksek oranda A vitamini bulunur. İçeriğindeki zengin mineraller sayesinde hızla görme yetisini artıran havucun sık sık tüketilmesini gerekir. Göz içindeki vitamin değerlerini artırarak tansiyon ve sıvı kaybını engeller. Havucu farklı bir formda tüketmek isteyenler için ise Hintlilerin çok sevdiği havuç helvası tarifini sizler için araştırdık.
Havuç helvasının içine birden fazla vitamin değeri yüksek besin bulunur. Örneğin ana malzemesi olan kakule ve safran adeta lezzeti iki katına çıkarır.
HİNTİLERİN HAVUÇ HELVASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
4 adet kakule
2 adet karanfil
Muskat tozu
200 g havuç
15 g tereyağı
Tuz
300 ml süt
Bir çay kaşığı safran
60 gram esmer şeker
Yarım su bardağı üzüm
10 gram süt tozu
5 tane kaju
YAPILIŞI
Bir tavanın içine tereyağını koyup kısık ateşte eritin.
Havuçları dilimlere ayırıp mutfak robotunda püre haline getirin.
Ardından tereyağının üzerine atıp ardından safran, kakule ve karanfilleri de ekleyin.
Bir de kez tavadayken blendırdan geçirin.
Sonra üzümü parçalayıp ilave edin.
Şeker ve süt tozunu eklerken sütü de ilave edip lapa haline gelen karışımı hiç durmadan karıştırın.
Muksat tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin.
Ortalama 30 dakika sonra ocaktan alın.
Servis sırasında kaju kırıp üzerine koyabilirsiniz.
Afiyet şifa olsun...