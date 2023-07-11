Girdiği evde ilaçları kovan antibiyotik lezzet! İtalyanların gözdesi kuru omlet nasıl yapılır?

Türklerden sonra kahvaltı kültürüne önem veren diğer bir topluluk İtalyanlardır. Bu yüzden kahvaltılarında en sağlıklı lezzetleri sunarlar. Tam bir antibiyotik etkisine sahip kuru omletlerini sizler için araştırdık. İşte İtalyanların antibiyotik deposu kuru omletlerinin tarifi...

Girdiği evde ilaçları kovan antibiyotik lezzet! İtalyanların gözdesi kuru omlet nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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İtalyan mutfağının en gözdesi omlet tariflerinden en sık tercih edileni sizler için araştırdık. Ciddi bir kahvaltı kültürüne sahip olan İtalyanlar kuru omlet tarifi sayesinde evlerinde ilaç bulundurmuyor. İçeriğindeki malzemeler sayesinde tam bir antibiyotik etkisine sahip olan bu kuru omlet tarifi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. 

Sabah kahvaltısında tüketildiğinde faydası neredeyse iki kat artan kuru omletin malzemelerini ve tarifini sizler için derledik. İlaçlardan bile daha etkili olan kuru omlet İtalya'da sadece kahvaltılarda değil aynı zamanda ara öğün olarak da tüketilir. 

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İtalyan usulü omlet

İTALYANLARIN GÖZDESİ KURU OMLET (Frıttata) NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

 5 adet kuru domates 

1 adet kuru biber

Bir kaç parça kuru patlıcan 

Yarım kuru soğan 

Bir diş sarımsak 

4 adet yumurta 

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet kuru fesleğen 

İtalyan usulü omlet

YAPILIŞI

Bir tavanın içine zeytin yağını koyup üzerine kuru soğanı ay şeklinde kesip koyun. 

Ardından kavrulan soğanların üzerine kuru domates kuru biber ve kuru patlıcanı parçalayarak ilave edin. 

Fesleğenlerin sadece yaprak kısmını da koyun. 

Dilediğiniz baharatı da koyarak karıştırın. 

Girdiği evde ilaçları kovan antibiyotik lezzet! İtalyanların gözdesi kuru omlet nasıl yapılır? - Resim : 4

Bir kasede yumurtaları akı diri kalmayana kadar karıştırın.

Bir diş sarımsağı da rendeledikten sonra çırptığınız yumurtaları üzerine dökün. 

Ve başka bir kapak yardımıyla kapatın. 

Yönünü çevirin pişen yumurtayı tabağa alın. 

Afiyet şifa olsun...

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