Hastaneden randevu almak neden zor? Cumhuriyetçi Hekimler Grubu 2. Başkanı Dr.Hikmet Çevik yanıtladı

Hemen herkes yaşamıştır, hastanelerden randevu almak çok zor. Göz, diş, cildiye başta olmak üzere birçok bölümde randevular kilit. Peki, bu durum hasta çokluğundan mı hastane ya da hekim yetersizliğinden mi kaynaklanıyor? Aile hekimleri bu noktada çözüm olabilir mi? Konuyu Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik ile konuştuk.

Hasta olunca vatandaş uzman doktorun kapısını çalıyor. Bu aşamada öncelik uzman hekim mi aile hekimi mi olmalı? Cumhuriyetçi Hekimler Grubu 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik'e göre aile hekimlerine daha çok önem verilmeli.

Sağlık sistemindeki sorunlar vatandaşı canından bezdiriyor. Mr, tomografi, kolonoskopi, endeskopi gibi tanı çekimlerine de 3 haftadan 1 yıla kadar gün veriliyor.



Doktor için de hasta için de sağlıkta köklü değişikliler artık kendini dayatıyor.