Ünlü oyuncunun eski halinden eser yok! 38 yaşındaki Ümit Erdim bir deri bir kemik kaldı

Ünlülerin zayıflama yöntemleri arasında en popüleri Ümit Erdim'in oldu. Günden güne eriyen Ümit Erdim'in zayıflama sırrı ise çok ilginç. Adeta bambaşka biri olan Ümit Erdim'in bu kilo verme yöntemini derledik. Çok sağlıklı kilo veren ünlü oyuncu şimdiki kilosuyla tanınmakta zorlandı.

Ümit Erdim'in kısa sürede kilolarından kurtulmasını sağlayan diyetten yaptığı uygulamalara kadar sizler için değerlendirdik.

İŞTE ÜMİT ERDİM'İ BİR DERİ BİR KEMİK BIRAKAN YÖNTEM

Ümit Erdim, zayıflamasının sırrının çay ya da çorba olmadığını bunların palavra olduğunu iddia etti. İnternette her yazılan diyet programının herkese uymadığını bu yüzden hem bir uzman hem de bir spor eğitmenine gitmeleri konusunda hayranlarını uyardı.

Hızla kilo vermesinin tek sırrının dengeli beslenme ve spor olduğunu söyledi. Sporla hayatının değiştirdiğini belirten Ümit Erdim, adeta yağlarından da kurtuldu. Ayrıca kas ve yağ dengesinin vücut endeksi için önemli olduğunu vurguladı.

Ümit Erdim ayrıca kendine bir kilo verme hedefi koymadığı vücudunu zorlamadan bu süreci yaşadığının da altını çizdi. Vücut diyet ve sağlıklı beslenmeye karşı bazen başarısız olabilir. Bu yeni yöntemler denemek yerine vücudunuza en uygun yöntemi denemenizin faydalı olacağının kanıtıdır.

İki kız çocuğu babası olan Ümit Erdim, eski görüntüsünden de eser kalmamasını ve bazı hayranlarının kendisini eleştirmesine de üzüldüğünü dile getirdi. Erdim, zayıflamasının sağlıklı olduğunu kemik yapısı nedeniyle zayıflamanın verdiği görüntünün farklı olabileceğini de ayrıca hatırlattı.

Beslenme düzeninden eti kesmediğini ancak karbonhidratı azaltıp kalsiyum proteini artırdığını söyleyerek beslenme düzenine dair tüyolarda verdi.