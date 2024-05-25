Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti: "Aynı rota ve şartlarda olmasına rağmen sorun çıkmadı"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı.

Putin ile Lukaşenko, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Belarus ile ilişkilere değinerek, "Karşılıklı ticaret hacmi her geçen yıl istikrarlı şekilde artıyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 5'ten fazla artarak rekor seviyeye, 46,5 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında gerçekleşen ticari ödemelerin yüzde 90'ından fazlası ulusal parayla yapılıyor." dedi.

Ülkesinin Belarus ekonomisine 5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını dile getiren Putin, Belarus'ta 2 bin 500'den fazla Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

İki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine değinen Putin, Belarus topraklarında ortak bölgesel birlikler, Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahın konuşlandırıldığına, Rusya ile Belarus’un stratejik olmayan nükleer silah kullanımına dair tatbikatlar başlattığına dikkati çekti.

Putin, "Rusya'nın güvenliğine nasıl önem veriyorsak aynı şekilde Belarus'un güvenliğine de önem veriyoruz. Bu da söz konusu alandaki etkileşimimizin temel unsurudur." şeklinde konuştu.