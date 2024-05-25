Telefonda başlayan kavga sokağa taştı: 4 kişi yaralandı

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Telefonda başlayan kavga sokağa taştı: 4 kişi yaralandı
Editör: Yağmur Biçen

Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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