Telefonda başlayan kavga sokağa taştı: 4 kişi yaralandı
Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı