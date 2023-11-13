Tadına Aldanmayın Ömrünüzü Kısaltmayın! Bilmeden Kendimizi 10 Yıl Yaşlandırıyoruz!
Farkında olmadan tükettiğimiz bu besin hem kronik hastalıkları tetikliyor hem de ömrümüzden ömür alıyor. Tüketildikten sonra halsizlik ve yorgunluğa yol açan besine karşı uzmanlar uyarıyor. Tadına aldanmadan uzmanlara kulak verin. İşte o besin ve zararları...
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Son yıllarda özellikle beyaz ekmek tüketimi oldukça azalmaya başladı. Karbonhidrat ağırlıklı besinlerin yerini de diyet tarifli besinler aldı.
Üç beyazın başında yer alan undan uzaklaşanlar, daha sağlıklı bir yaşam sürdüklerini dile getiriyorlar. Cilt güzelliği ve hızlı kilo vermek bunların başında geliyor.
HANGİ EKMEKLER SAĞLIKLIDIR?
Tam buğday ve çavdar ekmeğinin yanında tam buğday unundan yapılan ekmekler sağlıklıdır.
Ekmeğin yapı taşı olan un ve maya zamanla değişime uğradı. Değişenlerin yerini enerji ve katkı maddeleri aldı. Bu katkı maddeleri de bir çok hastalığa yol açıyor.