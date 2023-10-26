Türkiye'deki 32 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor! Bakın Kızılcık Meyvesi Ne İşe Yarıyor

Son istatistiklere göre Türkiye nüfusunun yüzde 39'u şişman kilo grubunda yer alıyor. Kilo vermek isteyen vatandaşlar ise kilo vermenin yolları neler sorusunun yanıtını arıyor. Kızılcık meyvesi ise kilo vermek isteyen insanların ilgisini çekiyor. Peki kızılcık meyvesi ile nasıl kilo verilir? İşte kızılcık meyvesinin faydaları ve meyve hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar...

Kızılcık Meyvesi Ne İşe Yarıyor

Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değinip "1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" sözlerini söyledi.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinde bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin oranının yüksek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi. Türkiye’de yabani olarak çok sayıda kızılcık meyvesi bulunduğunu anlatan Arıca, aşılı kızılcık meyvelerinin Yalova, Bursa ve Malatya çevresinde sık olarak üretildiğini kaydetti. Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz”

Prof. Dr. Arıca, kızılcığın kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek sözlerini böyle tamamladı: