Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan önce telefonunuzu nereye koyuyorsunuz? Eğer yakınınızdaysa...
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Yastığın yanına telefonu koyup uyumanın bir dizi zararı bulunuyor. Birçok kişi, yatağının yanına veya hatta yastığının yanına telefonlarını koyarak uyur.
Ancak bu alışkanlık hem fiziksel sağlık hem de zihinsel sağlık açısından potansiyel riskler taşır. Yastığın yanına telefonu koymak uyku kalitesini olumsuz etkiler.
Uyurken vücudumuz, kansere karşı doğal bir koruyucu olan melatonin hormonunu salgılar. Telefonlar, yaydıkları mavi ışık sayesinde beyinde melatonin üretimini baskılar.
Ancak yatağın baş ucundaki sehpa ya da yastığın altında bulunan cep telefonları, kapalı olsalar bile baz istasyonlarından sürekli sinyal alıp verir.