Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!

Uyumadan önce telefonunuzu nereye koyuyorsunuz? Eğer yakınınızdaysa...

# uykusuzluk # uyku # telefon
Editör: Yağmur Biçen
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız! - Resim: 1

Yastığın yanına telefonu koyup uyumanın bir dizi zararı bulunuyor. Birçok kişi, yatağının yanına veya hatta yastığının yanına telefonlarını koyarak uyur.

1 9
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız! - Resim: 2

Ancak bu alışkanlık hem fiziksel sağlık hem de zihinsel sağlık açısından potansiyel riskler taşır. Yastığın yanına telefonu koymak uyku kalitesini olumsuz etkiler.

2 9
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız! - Resim: 3

Uyurken vücudumuz, kansere karşı doğal bir koruyucu olan melatonin hormonunu salgılar. Telefonlar, yaydıkları mavi ışık sayesinde beyinde melatonin üretimini baskılar.

3 9
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız! - Resim: 4

Ancak yatağın baş ucundaki sehpa ya da yastığın altında bulunan cep telefonları, kapalı olsalar bile baz istasyonlarından sürekli sinyal alıp verir.

4 9