Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...

Deliksiz uyumak isteyenler bu haberi mutlaka okumalı! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 püf nokta...

# uyku # sağlık # püf noktası
Editör: Yağmur Biçen
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde... - Resim: 1

Öncelikle uyku için yatak odası tercih edilmelidir. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilmektedir.

1 11
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde... - Resim: 2

İdeal oda sıcaklığı olan 21-22 derece sağlanmalıdır.

2 11
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde... - Resim: 3

Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunmamalıdır. Hatta yatakta bu cihazlarla zaman geçirmek bile uyku kalitesini bozabilmektedir.

3 11
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde... - Resim: 4

Yatak odasının ışık ve ses izolasyonuna dikkat edilmelidir.

4 11