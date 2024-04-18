Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...

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Öncelikle uyku için yatak odası tercih edilmelidir. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilmektedir.
İdeal oda sıcaklığı olan 21-22 derece sağlanmalıdır.
Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunmamalıdır. Hatta yatakta bu cihazlarla zaman geçirmek bile uyku kalitesini bozabilmektedir.
Yatak odasının ışık ve ses izolasyonuna dikkat edilmelidir.