Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...
Uykuya dalmadan önce yapılan hatalar sabaha kadar uykunuzu etkiliyor. İşte asla yapmamanız gerekenler...
IŞIKLAR
Telefonda vücudunuzun melatonin üretimini etkileyebilecek yapay “mavi ışık” yayar ve uyku kaliteniz ve uyku miktarını etkiler.
Ayrıca, doğrudan serotonin üretimimizi etkiliyor. Ek olarak, yatarken, ışığı da kapamalısınız, ışık açık uyuya kaldığınızda, melatonin üretiminiz yine etkilenecektir.
KAFEİN
Kafeinin yarı ömrü altı saattir . Mesela, öğleden sonra 4’te kahve içtiğinizi düşünelim. O zaman gece 10’da bile bedeninizdeki yarım doz kafein etkisini sürdürür. Uykuya dalmakta sorun yaşamasanız bile, uykunuzun derinliği etkilenir.
STRES
Uyumadan önce son birkaç kişi yatakya yapmak. Şöyle düşünün, ofiste zaten kendinizi stresli hissediyorsanız, tam yatmadan önce, son dakikada, yorganın altından e-mail atmanın size hiç faydası olmaz. Yatak, yatak odası, rahatlamanız gereken bir alan… Böyle yaptığınızda, beyniniz, yatağınızı stres ve işle ilişkilendirir.
ALKOL
Alkol tüketmek uykuya dalmanızı kolaylaştırıyor gibi görünse de, uykunuzun kalitesini düşürür.