Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Sağlıklı uyku için bunlar önemli...

STRES

Uyumadan önce son birkaç kişi yatakya yapmak. Şöyle düşünün, ofiste zaten kendinizi stresli hissediyorsanız, tam yatmadan önce, son dakikada, yorganın altından e-mail atmanın size hiç faydası olmaz. Yatak, yatak odası, rahatlamanız gereken bir alan… Böyle yaptığınızda, beyniniz, yatağınızı stres ve işle ilişkilendirir.