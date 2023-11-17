Uyuz Tedavisinde İlaç Sorunu Yaşanıyor! En Etkili İlacı SGK Karşılamıyor

Vücutta şiddetli kaşıntılar, yaralar ve ağrı... Her biri uyuz vakalarının belirtileri arasında…

Uyuz hastalığında bir süredir artış yaşanıyor. Hastalığın tedavisinde ise, krem, tablet ve losyon kulanılıyor. Krem, losyon tedavilerinde hastalığın iyileşme süresi uzuyor. Uzadıkça da yayılım hızı artıyor.

Dermatolog Doç. Dr. Kevser Üstünbaş Uzunçakmak yaptığı açıklamada, "Devlet hastanesindeyiz maalesef polikliniklerimiz çok yoğun ve yoğunluğun içerisinde uyuz hastalığında oldukça sık görüyoruz. Hemen hemen her yaş grubunda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzman Eczacı Buğra Üstündağ da Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada, "Uyuz vakaları yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de tekrar görülmeye başlandı. Vakalar da artmaya başladı. Özellikle yurtlarda yatılı kalan yerlerde, okullarda bu salgın devam ediyor. Ruhsatlandırılan bir ilaç var ivermektin diye, bu hap tablet formunda bir ilaç. Türkiye'de ruhsatlandırıldı, daha etkili uyuz vakalarında... SGK tarafından ödenmiyor." dedi. Uyuz tedavisinde etkili olan bu ilaç hekim tarafından hastanın kilosuna göre veriliyor.

Buğra Üstündağ, "Yetişkin bir erkek, 80 kilonun üzerindeki bir erkek 6 doz kullanması lazım. Ona da maliyeti yaklaşık bin TL'ye geliyor. Bu aile tedavisini de göz önüne alındığı zaman çok yüksek maliyetlere çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar göre halk sağlığını tehdit eden bu hastalığın yayılım hızı artmadan bin liralık tablet formundaki ilacın SGK kapsamına alınması şart.