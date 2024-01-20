Yemek yiyince bunları yaşıyorsanız sizde de o hastalık olabilir! Gluten hassasiyeti nasıl anlaşılır? Çölyak hastalığı nedir?
Beslenme tarzımız hem yaşam standartlarımızı hem de sağlığımızı derinden etkiliyor. Her gün beslenme alışkanlıklarımıza dair önemli bilgiler ediniyoruz. Glutensiz ürünler gittikçe popülerleşirken gluten intoleransı nasıl anlaşılır? Glutene karşı hassasiyeti olanlar ne yemeli?
Gluten günlük olarak tükettiğimiz pek çok besinde bulunuyor. Ancak bazı bünyeler glutene karşı daha hassas olabiliyor. Çölyak hastası olmalar da gluten intoleransı olanlar ne yemeli? Gluten intoleransı nasıl anlaşılır?
MİDENİZLE İLGİLİ SÜREKLİ SORUN YAŞIYORSANIZ
Gluten intoleransının belirtileri vücudun farklı bölümlerinde görülebilir ama gastrointestinal sorunlar en yaygın belirtilerden biridir. Bu belirtiler; Karın ağrısı ve gaz şikayetleri, karında şişkinlik, diyare (ishal), İştah azalması, konstipasyon (kabızlık), bulantı ve kusma şeklinde görülebilir.
ANİDEN SEBEPSİZCE KİLO ALIP VERİYORSANIZ
Bazı malabsorbsiyonlar ve bağırsak geçirgenliğindeki değişimler, gluten intoleransı veya duyarlılığının gelişmesine, düzenli alınan kaloriye rağmen istenmeyen kilo kaybına neden olabilir. Diğer yandan, gluten vücutta inatçı kilo alımını taklit eden sistemik inflamasyonu tetikleyebilir.
DERİNİZ KIZARIYOR YA DA KABARIYORSA
Eğer gluten intoleransınız varsa derinin ilk tabakasının altındaki depolardan gluten tüketilmesiyle birlikte antikorlar salınır ve sulu, kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Bu durum bazı insanlarda gluten intoleransının tek belirtisi olabilir.
MİGREN VE YORGUNLUKTAN KURTULAMIYORSANIZ
Çölyak hastaları ve gluten intoleransı bulunan kişiler kronik yorgunlar yaşayabilirler. Aynı zamanda gluten içeren besin tüketildikten sonra 1 veya 2 saat içerisinde migren başlarsa bu durum gluten duyarlılığının önemli bir belirtisi olabilir.
HORMONAL SORUNLAR YAŞIYORSANIZ
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu intolerans ile polikistik over sendromu, premenstrual sendrom ve açıklanamayan kısırlık arasında olası bir ilişki göstermektedir.
DEPRESYON VE ANKSİYETEYE MEYİLLİYSENİZ
Yeni araştırmalar çölyak hastalığı ve gluten intoleransı ile depresyon, anksiyete ve ruh halindeki değişiklerin bağlantılı olduğunu doğrulamaktadır.