Yemek yiyince bunları yaşıyorsanız sizde de o hastalık olabilir! Gluten hassasiyeti nasıl anlaşılır? Çölyak hastalığı nedir?

DERİNİZ KIZARIYOR YA DA KABARIYORSA



Eğer gluten intoleransınız varsa derinin ilk tabakasının altındaki depolardan gluten tüketilmesiyle birlikte antikorlar salınır ve sulu, kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Bu durum bazı insanlarda gluten intoleransının tek belirtisi olabilir.

MİGREN VE YORGUNLUKTAN KURTULAMIYORSANIZ

Çölyak hastaları ve gluten intoleransı bulunan kişiler kronik yorgunlar yaşayabilirler. Aynı zamanda gluten içeren besin tüketildikten sonra 1 veya 2 saat içerisinde migren başlarsa bu durum gluten duyarlılığının önemli bir belirtisi olabilir.