Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili 600 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye için son saatler!

Yılbaşı çekilişi için biletinizi www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları Mobil Uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

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Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili 600 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye için son saatler! - Resim: 1

Sen Seç özelliği ile dilediğiniz bileti seçebilir ya da Hepsini Seç özelliği ile tek seferde 60 bilet satın alabilirsiniz!

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Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili 600 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye için son saatler! - Resim: 2

Şanslı numaralarınızı seçerek biletinizi kendiniz oluşturabilirsiniz!

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Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili 600 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye için son saatler! - Resim: 3

Amorti Garanti ile hem kazanma şansınızı arttırabilir hem de amorti garanti ikramiye tutarını kazanabilirsiniz!

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Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili 600 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye için son saatler! - Resim: 4

Tam bilet: 600 TL

Yarım bilet: 300 TL

Çeyrek bilet: 150 TL

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