Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili 600 Milyon TL'lik rekor büyük ikramiye için son saatler!
Yılbaşı çekilişi için biletinizi www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları Mobil Uygulaması üzerinden alabilirsiniz.
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Sen Seç özelliği ile dilediğiniz bileti seçebilir ya da Hepsini Seç özelliği ile tek seferde 60 bilet satın alabilirsiniz!
Şanslı numaralarınızı seçerek biletinizi kendiniz oluşturabilirsiniz!
Amorti Garanti ile hem kazanma şansınızı arttırabilir hem de amorti garanti ikramiye tutarını kazanabilirsiniz!
Tam bilet: 600 TL
Yarım bilet: 300 TL
Çeyrek bilet: 150 TL