Savunma Sanayii Başkanlığı TEKNOFEST'te

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da TEKNOFEST'teki yerini aldı. Konuyla ilgili Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, 3 Eylül'e kadar sürecek olan TEKNOFEST'teki SSB standında birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinlikler katılımcıları bekliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Haluk Görgün'ün sözlerine de yer verildi. Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. TEKNOFEST, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin daha etkin şekilde varlık göstermesine büyük katkı sağlayarak, farkındalığın gelişmesine de imkan oluşturuyor. TEKNOFEST, güven veren teknolojinin yanına 'umut ve ilham veren teknoloji' kimliğini de bize kazandırdı. Bizi de değiştiriyor, bizi de geliştiriyor. TEKNOFEST etkinliğine katılan tüm ekosistemimiz, halkımızla bir araya geliyor ve onlarla bir araya geldikçe yaptığımız işin anlamını onlardan bir daha öğreniyoruz. TEKNOFEST'te milletimizin enerjisiyle şarj oluyoruz.

BİRÇOK AKTİVİTE SSB STANDINDA

Savunma Sanayii Akademi bünyesindeki Vizyoner Genç Ekibi, SSB'nin stant alanında görev alıyor.

Söz konusu ekibin koordinasyonunda her gün, günde 4 defa "Kim Vizyoner Olmak İster?" yarışması organize edilecek. Çevirim içi yarışmada ilk doğru yanıtı verenlere çeşitli ödüller takdim edilecek. Alanda röportajlar ile belgesel gösterimleri yapılacak ve yapay zeka destekli resim etkinliği düzenlenecek.

SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİ NEDİR?

Savunma Sanayii Akademi, savunma sanayisi alanında nitelikli iş gücünün oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla 2018 yılında kuruldu.

Vizyoner Genç Programı da başta Türk savunma sanayi sektörü olmak üzere ülkeye nitelikli genç insan kaynağı sağlamayı amaçlıyor.