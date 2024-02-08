TCG BURGAZADA NATO göreviyle Doğu Akdeniz'de

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- TCG BURGAZADA, 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında 'NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1' komutasını devraldı, bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatı'na yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatı'nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı.