TCG BURGAZADA NATO göreviyle Doğu Akdeniz'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BURGAZADA'nın NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1 komutasını devraldığını ve Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladığını duyurdu.

TCG BURGAZADA NATO göreviyle Doğu Akdeniz'de
TCG BURGAZADA NATO göreviyle Doğu Akdeniz'de
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- TCG BURGAZADA, 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında 'NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1' komutasını devraldı, bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatı'na yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatı'nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, SAT komandolarınca gemiye çıkma eğitimlerine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mavi Vatan # TCG Burgazada # nato
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