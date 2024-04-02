AK Partİ MYK toplandı

31 Mart yerel seçimlerden sonra olağanüstü toplanacağını söyleyen AK Parti MYK bugün Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplandı. Gündemde yerel seçim ve ekonomi var.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

Toplantıya katılan isimler arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da var.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunacak.