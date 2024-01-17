AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!

Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı ve Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın belli olduğunu duyurdu. Buna göre Turgut Altınok, AK Parti adına seçime katılacak isim oldu.

TURGUT ALTINOLUK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yaptı.

Siyasi hayatına Ülkü Ocakları'nda başladı. 22 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Sn yerel seçimlerde de yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.