AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan skandal açıklama! Yemen'i bu sözlerle hedef aldı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, katıldığı bir televizyon programında tepki çeken ifadelere imza attı. Özkaya, açıklamasında Aksa Tufanı sonrası Kızıldeniz'de İsrail ve ona destek veren ülkelerin gemilerine geçiş izni vermeyen Yemen'i hedef aldı. ABD-İngiltere ortaklığında saldırılara göğüs geren Yemen'in hedef alınması, kamuoyunda tepki yarattı.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ YEMEN'İ HEDEF ALDI

Özkaya, açıklamasında Yemen'in "uluslararası ticaret gemilerine, seyrüsefer güvenliğine karşı fiil işlediğini" savundu. "Elbette ki Birleşmiş Milletler anlaşması kapsamında bütün devletler buna müdahale eder" diyen Milletvekili, Türkiye'nin Somali'ye asker göndermesiyle Yemen'e yapılan saldırıların aynı olduğunu öne sürdü. Özkaya, konuyla ilgili şunları söyledi:

- Zaten bizim de Somali açıklarında Aden Körfezi'nde birer yıl arayla, TSK'dan unsurlarımız gidiyor ve yeniden bir yıl olarak uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın tezkeresi Meclis'e tekrar geldi. O süre devam ediyor. Niçin? Bizim de uluslararası gemilerimiz var. Ticarete devam eden gemilerimiz var. Bunların güvenliğini sağlamak zorundayız. Deniz haydutluğuna karşı tedbir almak durumundayız.

"DÜNYANIN EN FAKİR ÜLKELERİNDEN BİRİYSE"

Özkaya, Yemen'in dünyanın en fakir ülkelerinden biri olması sebebiyle, Gazze'ye destek eylemlerinin "düşmanın doğrultusunda hareket etmek" olduğunu söyledi. AK Partili Vekil, "Eğer bir insan, dünyanın en fakir ülkelerinden biriyse, çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsanız, durduk yerde siz ticaret gemilerine ateş edip onlarla ilgili kendi ülkenize daha ağır sonuçlara sebebiyet veriyorsanız, ülkenizin daha ağır yıkımlara sebebiyet veriyorsanız, siz size bu zulmü yapanların maalesef amaçları doğrultusunda hareket ediyorsunuz demektir." dedi.