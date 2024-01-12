ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

Filistin Savaşının deniz cephesini tutan Yemen'in üç şehri ABD ve İngiliz savaş uçaklarının hedefi oldu. ABD ve İngiltere Sana, Hudeyde ve Taiz şehirlerini hedefleri vurdu. Saldırılarda 5 Yemen askeri hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.



Saldırının ardından Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz savaş gemileri ile bölgedeki üslerini hedef aldı.



Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının cezasız kalmayacağını söyledi.

"Yemen silahlı kuvvetleri, Yemen'i, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak için karada ve denizde tehdit kaynaklarını ve tüm düşman hedefleri hedef almakta tereddüt etmeyecektir. Bu acımasız saldırganlık, Yemen'i Filistin halkına yönelik zulmü destekleme konumundan caydırmayacak ve Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerinin Arap ve Kızıldeniz'de seyretmesini engellemeye devam edecektir."



Saldırıların ardından Hamas ve Lübnan Hizbullahı Yemen'e desteklerini iletti.



Hamas'tan yapılan açıklamada saldırının Filistin halkına yönelik saldırganlığın bir parçası olduğu vurgulandı.



Hizbullah da saldırının ABD'nin Gazze'deki katliamın tam ortağı olduğunu gösterdiğini açıkladı.



İran ve Rusya da saldırıyı kınadı. İki ülke de yapılan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Çin de itidal çağrısı yaptı.



ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları sonrası dünya çapında protesto gösterileri düzenlendi. ABD'de göstericiler Beyaz Saray'ın kapısına dayandı.



Yemen'de yüz binler meydanları doldurdu ve Yemen Silahlı Kuvvetlerine desteklerini gösterdi.



Filistin, İran ve Bahreyn'de de Yemen'e destek gösterileri yapıldı.