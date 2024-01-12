ABD, Romanya ile Karadeniz'i zorluyor

Ancak imzalara rağmen Romanya NATO'nun da "üçlü girişime katkı yapacağını" iddia etti. Oysa mutabakat sadece üç ülkeyi kapsıyor.



Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ortak mutabakatı imzalandı. Üzerinden 24 saat geçmeden Romanya'dan üçlü girişime NATO'nun da dahil edilebileceği açıklaması geldi.



Bükreş yönetimi, ABD ve NATO'yu Karadeniz'e sokmak için hevesli görünüyor. Ancak Türkiye, ABD ve denetimindeki NATO'nun Karadeniz'e çıkmasını engel olacak adımlar atıyor.



Bu kapsamda Türkiye'nin öncülüğünde Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kuruldu. İmzalar İstanbul'da üç ülke savunma bakanları tarafından atıldı. Türkiye bu adımla ABD'ye bir kez daha Karadeniz üzerinden net mesaj verdi.



Amerika Birleşik Devletleri, Romanya üzerinden Karadeniz'e NATO'yu sokmak için bastırıyor. Üçlü girişimden kısa süre sonra Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, sosyal medya hesabından yine NATO'ya kapıyı araladı. Tilvar, Üçlü girişime "NATO'nun ve kıyıdaş olmayan müttefikleriyle birlikte NATO Kıyı Ortakları da katkıda bulunabilir." dedi.



Üçlü mutabakat törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun Karadeniz'e sokulacağına dair şüpheleri ortadan kaldırmak adına “ bu inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.