CHP'de olağanüstü kurultay planları

Yerel seçimlerde CHP'nin büyük kan kaybedeceğini düşünen Kılıçdaroğlu, ekibiyle olağanüst kurultay için periyodik planlamalar yapıyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre bazı milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nu bu süreçte destekleyecek.



Tartışmalı bir kurultayla görevini devreden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sonrası için planlamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu ekibinin seçim sonuçlarına bakarak partiyi olağanüstü genel kurula götürecek bir plan hazırlığı yaptığı öğrenildi.



14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisi ve genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdıktan sonra sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu çalışmalara başladı. Kendisine ait ofiste genel başkanlığı dönemindeki bazı yakın çalışma ekibiyle düzenli olarak görüşen Kılıçdaroğlu, hareket planları hazırlanıyor.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan 84 milletvekili 31 Mart sonrası Özel-İmamoğlu adına hezimet olması durumunda harekete geçmek için bekliyor.



Genel kurultayda çok az bir farkla koltuğu Özel'e bırakan Kılıçdaroğlu, bir yandan da bazı partililerle ve delegelerle görüşüyor. Kurultay öncesi Özel-İmamoğlu ikilisinin söz verdiği ancak açıkta bıraktığı isimler tek tek not alınıyor.



Kılıçdaroğlu, bu çalışmaları partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için yapıyor. Bunun için de 31 Mart seçim sonuçları kritik. Eğer bir hezimet olursa Kılıçdaroğlu ekibi olağanüstü kurultay için atağa geçecek.



Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'a giden süreçte Ekrem İmamoğlu'na destek gibi görünecek herhangi bir eylemden özellikle kaçındığı belirtiliyor.



