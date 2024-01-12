AK Parti Seçim Denklemini Kuramadı

Ancak şu ana kadar ne İstanbul'da işbirlikleri sağlayabildi ne de Ankara adayı konusunda parti içinde bir fikir birliğine varıldı.



AK Parti 2019'da kaybettiği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını yeniden almak istiyor. AK Parti'nin tek başına İstanbul ve Ankara'yı kazanması için iş birliği çalışmaları yapılıyor. Ancak süreç AK Parti'nin istediği istikamette ilerlemiyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için güçlü aday olarak bakılan Turgut Altınok üzerine parti içinde mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor. Ak Parti içinde "Altınok ile kazanamayız" görüşleri öne çıkıyor. Bu fikirdeki isimlerin parti içinde ciddi etki yarattığı değerlendiriliyor.



AK Parti'yi İstanbul'da kazandıracak denklem ise Yeniden Refah Partisi ile iş birliği yapmak üzerine kuruluyor. Ancak görüşmeler de Ak Parti lehine ilerlemiyor.



AK Parti’yi zorlayan bir diğer konu ise Büyük Birlik Partisi’nin Sivas talebi. Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketinde Ak Parti’nin kendilerini desteklemesinin taban için moral olacağını düşünüyor. Ankara kulislerinde Destici'nin Sivas'a karşılık BBP seçmenini İstanbul'da Ak Parti adayına oy vermeye ikna edebileceğini söylediği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından sonra AK PArti'nin yerel seçim mesaisi ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, pazar günü büyükşehir ve kalan illeri açıklayacaklarını söyledi. ,



Öte yandan Cumhur İttifakı’nda yer alan Hüda-Par ise Diyarbakır’da Bismil belediye başkan adaylığına Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliğinden yargılanan Ali Bilmez'i gösterdi.



