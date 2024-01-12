Emeklinin Gözü Meclis'te

AK Parti Grup Başkanı “Üzerine çalışılıyor, kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir” açıklamasını yaptı. Emekliler ise yıllar içinde düşen alım gücüne dikkat çekti.

Ssk ve Bağkur emeklisine zam bilmecesi sürerken bir açıklama da Ak Parti Grup Başkan Abdullah Güler'den geldi. Güler, “Üzerine çalışılıyor, kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir” ifadelerini kullandı.









