Emeklinin Gözü Meclis'te

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 37'ye ek zam alacak mı? Memur emeklisi ile aradaki fark kapatılacak mı şu an bilinmiyor ancak hükümet kanadından bir açıklama geldi.

Emeklinin Gözü Meclis'te

 AK Parti Grup Başkanı “Üzerine çalışılıyor, kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir” açıklamasını yaptı. Emekliler ise yıllar içinde düşen alım gücüne dikkat çekti.

Ssk ve Bağkur emeklisine zam bilmecesi sürerken bir açıklama da Ak Parti Grup Başkan Abdullah Güler'den geldi. Güler, “Üzerine çalışılıyor, kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

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