Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'ye Tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İngiltere Kızıldeniz’in güvenliğini sağlayan Yemen'i hedef aldı. Saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kızıldeniz'de neyin amaçlandığını anlattı. ABD ve İngiltere'ye tepki gösterdi.

- Bu yapılanların hepsi de orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail, Filistin'de de yapmakta.

- İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir kan gölüne çevirme hevesindeler.

Cumhurbaşkanı, Husiler'in ABD-İngiltere'ye karşı başarılı savunma yaptığını vurguladı.

- Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.

ABD, Yemenr'in radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Erdoğan, Yemen'den yapılan "gereken cevabı vereceğiz" açıklamasına dikkat çekti.

- Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini, vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar.

Erdoğan, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davayla ilgili de konuştu.

- Şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lahey'de mahkum olacağını ifade etti.