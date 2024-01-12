İtfaiyeye Rüşvet Operasyonu! Gözaltına Alınanlar Arasında İBB Görevlileri de Var!

İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri açmak isteyenlerden ruhsat karşılığı 45 bin lira rüşvet istedikleri iddia edildi.

İtfaiyeye Rüşvet Operasyonu! Gözaltına Alınanlar Arasında İBB Görevlileri de Var!
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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, itfaiyeye yönelik 'örgütlü rüşvet' soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında 1'i emekli toplam 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediğini belirledi. Rüşvet miktarı ise yangın söndürme sistemleri satan bir kişinin aracılığı ile teslim edildi.

İşletme sahiplerinin 45 bin lira rüşvet verildiği, ödemeler yapıldıktan sonra ise itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı belirlendi.

Şüphelilerin rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekleterek rüşvet vermeye zorladıkları saptandı.

Özel çıkar elde eden itfaiyecilerin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur kadrosunda bir görevliye rüşvet verdikleri tespit edildi. Düzenli ödeme karşılığında kurum şifresini aylık kiraladıkları, rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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