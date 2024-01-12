Fenerbahçe, Krunic Transferini Açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarış veren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Krunic ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.