Fenerbahçe, Krunic Transferini Açıkladı!

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Krunic ile prensipte anlaştığını duyurdu. Krunic, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Krunic Transferini Açıkladı!
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarış veren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Krunic ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Berkan Kutlu Galatasaray'a Geri Döndü! Transfer ile İlgili Resmi Açıklama GeldiBerkan Kutlu Galatasaray'a Geri Döndü! Transfer ile İlgili Resmi Açıklama GeldiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fenerbahçe # transfer # son dakika # Rade Krunic
Çok Okunanlar
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Emin Gürses Yemen'in vurulacağını ilk kez Ulusal'da böyle açıklamıştı! Prof. Dr. Emin Gürses Yemen'in vurulacağını ilk kez Ulusal'da böyle açıklamıştı! Saç Dökülmesi ve Cilt Sarkmasına Set Vurur! 10 Yaş Genç Gösteren Balık Saç Dökülmesi ve Cilt Sarkmasına Set Vurur! 10 Yaş Genç Gösteren Balık