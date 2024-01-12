Berkan Kutlu Galatasaray'a Geri Döndü! Transfer ile İlgili Resmi Açıklama Geldi

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ederken ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla transferlerini tamamlamaya çalışan sarı-kırmızılılar ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Berkan Kutlu Yeniden Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berkan Kutlu'nun yeniden takıma katıldığını duyurdu.

Berkan Kutlu, sezon başında ağustos ayında 250 bin avro geçici transfer bedeliyle Genoa'ya kiralanmıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 müsabakada forma giydi.

Berkan Kutlu, sezon başında ise Galatasaray'da 6 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2 Süper Lig müsabakasına çıktı.

Genoa'nın 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunuyordu.