Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ağırladı. İki Bakan başbaşa görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçti. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorunun kaynağında, Rum Kesimi’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak muamele görmesinin yattığını söyledi.

Bakan Fidan KKTC'li Mevkidaşını Ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine “Kıbrıs Türk Devleti” ifadesini kullandı ve uluslararası toplumda tanınması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Fidan, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da Kıbrıs’ta nihai çözümü beklemeyeceklerini söyledi. Bakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili de konuştu. "PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler meşru hedeftir" dedi.





