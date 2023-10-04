İstanbul'da Yaşam Maliyeti Katlanıyor

İstanbul'da yaşam maliyeti 45 bin liraya dayandı. 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 44 bin 561 liraya yükseldi. Veriler İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına ait.



İstanbul’da yaşamanın maliyeti eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında arttı. Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 79,42 olarak gerçekleşti. Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44 bin 561 lira olarak hesaplandı.