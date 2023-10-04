E-Devlet Dolandırıcılığına Dikkat!

Dolandırıcılar şimdi de vatandaşların E-Devlet şifrelerini kopyalayıp çalıyor. Bu işlemi telefonlara gönderdikleri mesaj üzerinden yapıyorlar. Mesajdaki linke giren vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyor.

E-Devlet Dolandırıcılığına Dikkat!
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Dolandırıcılar önce tuzağa düşürüyor...Sonra da E-Devlet uygulamasını taklit edip hesapları ele geçiriyorlar.

Dolandırıcılığın ilk adımı telefonlara gönderilen kısa mesajla başlıyor. Mesajda yer alan linke tıklayanlar e-devlet görünümlü siteye yönlendiriliyor...Kişisel bilgiler de ele geçiriliyor. Dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri de kargo dolandırıcılığı.

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# dolandırıcılık # e devlet sistemi
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