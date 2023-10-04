E-Devlet Dolandırıcılığına Dikkat!

Dolandırıcılar önce tuzağa düşürüyor...Sonra da E-Devlet uygulamasını taklit edip hesapları ele geçiriyorlar.



Dolandırıcılığın ilk adımı telefonlara gönderilen kısa mesajla başlıyor. Mesajda yer alan linke tıklayanlar e-devlet görünümlü siteye yönlendiriliyor...Kişisel bilgiler de ele geçiriliyor. Dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri de kargo dolandırıcılığı.





