E-Devlet Dolandırıcılığına Dikkat!
Dolandırıcılar şimdi de vatandaşların E-Devlet şifrelerini kopyalayıp çalıyor. Bu işlemi telefonlara gönderdikleri mesaj üzerinden yapıyorlar. Mesajdaki linke giren vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyor.
Dolandırıcılar önce tuzağa düşürüyor...Sonra da E-Devlet uygulamasını taklit edip hesapları ele geçiriyorlar.
Dolandırıcılığın ilk adımı telefonlara gönderilen kısa mesajla başlıyor. Mesajda yer alan linke tıklayanlar e-devlet görünümlü siteye yönlendiriliyor...Kişisel bilgiler de ele geçiriliyor. Dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri de kargo dolandırıcılığı.