Can Atalay kararı sonrası CHP'den yeni hamle! Usul tartışması başlatacaklar

Can Atalay'ın Meclis'te milletvekilliğinin düşürülmesi kararının okunması sonrası çıkan tartışmalar sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP olarak konuyla ilgili katibin konuşmasının duyulmamasını gerekçe göstererek, "Kararın bağlayıcılığı yok" dedi.

CHP CAN ATALAY İLE İLGİLİ USUL TARTIŞMASI AÇACAK

CHP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik usul tartışması açacak. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM’de Can Atalay kararı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Günaydın konuyla ilgili, "Katibin okuduğu Yargıtay kararı duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok" dedi. Günaydın, "Biz bugünkü Meclis oturumunda konuya ilişkin usulü itirazı sunacağız. Bu çerçevede bunu bir usul tartışmasına sahne olmasını talep edeceğiz" diyerek usul tartışması açacaklarını duyurdu.

İçtüzüğün 68. maddesini dayanak gösteren Günaydın, "Bekir Bozdağ çalışma imkanı bulunmadığı için Meclis'i kapattı. Peki bu karar nasıl okunabiliyor" dedi.

MECLİS İÇTÜZÜĞÜNÜN 68. MADDESİ NE DİYOR?

Meclis içtüzüğünün 68. maddesi şu şekilde:

Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok bir saat ara verir. Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa, Başkan birleşimi kapatır.