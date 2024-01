Özgür Özel Can Atalay kararını darbe olarak nitelendirdi

Bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı okundu. Böylelikle Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. TBMM Başka Vekili Bekir Bozdağ'ın kararı okumasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa'nın yok sayıldığını söyledi. Söz konusu kararı darbe girişimi olarak nitelendiren Özel, "Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CAN ATALAY KARARINA TEPKİ

Gezi Parkı Davası Hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Özel, Yargıtay kararının okunmasının Anayasa Mahkemesi'nin iki ihlal kararına rağmen gerçekleştiğini söyledi:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Dakikalar önce Genel Kurul'da Can Atalay kararı okundu ve Hatay halkının seçtiği milletvekilinin, milletvekilliği düşürüldü. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iki kararına rağmen yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına alt mahkemenin direnmesi görülecek iş değildi, direndiler. Buna Yargıtay'ın geçit vermesi olacak iş değildi, geçit verdiler.

KURTULMUŞ'U 'SİYASİ BİR DEVE KUŞU' DİYEREK HEDEF ALDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini eleştiren Özel, "Tam siyasi bir devekuşu. Başını Birleşik Arap Emirlikleri'ne gömünce bu yapılan büyük hukuksuzluğu, Meclis'e saygısızlığı, sana saygısızlığı görmemiş mi oluyorsun? Başın BAE'de ama bütün gövdenle bu saray rejiminin içindesin, parçasısın ve ona kendini de kullandırtıyorsun, Meclis'i de ezdirtiyorsun." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I YARGIYI KONTROL ETMEKLE SUÇLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Özel, Erdoğan'ın Anayasa'yı ihlal ettiğini söyledi:

- Burada elbette baş sorumlu sarayda oturan, bütün yetkileri kendisine toplayan, Anayasa'yı kendisi için önce ihlal eden, sonra Anayasa'yı OHAL şartlarında kendine uyduran birisinin yargıyı da kontrol etmesidir. Anayasa Mahkemesi buna geçit vermedi ama buna geçit verenler Yargıtay'dır, AK Parti'li yöneticilerdir ve en büyük sorumluluk sahibi de Meclis Başkanı'nın ta kendisidir. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasa'nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır.

ATALAY KARARININ OKUNMASINI DARBE OLARAK NİTELENDİRDİ

TBMM'de Can Atalay hakkındaki kararın okunmasını darbe olarak nitelendiren Özel, "Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz" dedi: