CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı için o isimleri işaret etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesine röportaj verdi. Özel 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak." diye konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında da konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı için o isimleri işaret etti!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı için o isimleri işaret etti!
Editör: Uğur Çam

Yerel seçimler henüz tamamlanmışken 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2028 seçimleri için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Parti içi durumu da değerlendiren Özel "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli." diye konuştu.

Özel "Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak." dedi. Yavaş ve İmamoğlu'nu takımın forvetleri olarak niteledi. Özel İmamoğlu ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorusuna "Aramızda kelimenin tam anlamıyla bir kardeşlik hukuku var." şeklinde yanıt verdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kucaklaşma mesajı verdi. "Eskisi gibi, "Ben senin yanına gelmem" yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim." diyen CHP Genel Başkanı Özel, "Bayram barıştır, kucaklaşmaktır. Kucaklaşmaktan kastımız ille de sarılmak, yanak yanağa tokalaşmak değil. Karşılıklı konuşmak... " ifadelerini kullandı. Erdoğan ile olası görüşmenin Çankaya Köşkü'nde olması gerektiğini savunan Özel, "Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var. Kendisinden randevusu isteyeceğim. Nereye randevu verirse orada görüşeceğim" diye konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp # Mansur Yavaş # ekrem imamoğlu
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