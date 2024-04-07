Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itirazlarının sürmesine rağmen, seçimi önde tamamlayan AK Parti Adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesine tepki gösterdi. Özel, YSK önüne çağrı yaptı.

Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Editör: Yağmur Biçen

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından itiraz süreçleri devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Hatay'la ilgili açıklama geldi.


31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Mehmet Öntürk önde tamamladı. Yüzde 44,48 oy alan Öntürk'ü yüzde 44,05 ile CHP Adayı Lütfü Savaş takip etti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP, YSK'ya itiraz etti. Buna karşın, Mehmet Öntürk'e mazbatası verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek YSK önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Özel, "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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