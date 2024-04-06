Bir ilçede daha seçim yenilenecek!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde itiraz süreci devam ediyor. İtirazların yoğun olarak yaşandığı Şanlıurfa'yla ilgili bir yeni karar daha geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimler Yeniden Refah Partisi'nin itirazı sonucunda iptal edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimler iptal edildi. Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyu vicdanını yaralayan ve tartışmalara neden olan Şanlıurfa Siverek seçimi için yenileme kararı alınmıştır. Siverek’e ve partimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimleri AK Parti Adayı Ali Murat Bucak önde tamamlamıştı. Bucak yapılan törenle mazbatasını alsa da Yeniden Refah Partisi, itirazda bulunarak seçimlerin iptal edilmesini talep etti. Yeniden Refah Partisinin açıklamasına göre Siverek seçimleri iptal edildi. Siverekliler 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek.