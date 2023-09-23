CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavga

CHP Siirt İl Başkanlığı'nın düzenlediği 38. Olağan Kongre'de, oy kullanma sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayın peşinden polis ekipleri müdahale etti ve güvenlik önlemi aldı.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavga
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Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

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 CHP SİİRT İL BAŞKANLIĞI 38. OLAĞAN KONGRESİ'NDE KAVGA

Konuşmaların peşinden delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin peşinden polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulunmuş oldu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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